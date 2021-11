Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Unfall beim Überholvorgang

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 18:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger BMW-Lenker die linke von zwei Spuren auf der Landesstraße 1100 von Ludwigsburg kommend in Fahrtrichtung Marbach am Neckar. Im weiteren Straßenverlauf, kurz nach der Einmündung der Neckarweihinger Hauptstraße, endet die linke Spur und die Fahrbahn wird einspurig weitergeführt. Vermutlich da er keine Möglichkeit zum Einfädeln auf die rechte Spur sah, entschloss sich der 26-Jährige drei Fahrzeuge, die sich rechts befanden noch zu überholen. Dies führte dazu, dass er im weiteren Verlauf verkehrswidrig die Sperrfläche mitnutzen musste. Aufgrund Gegenverkehrs zog der BMW-Lenker schließlich doch nach rechts und kollidierte mit einem rechts von ihm fahrenden 60-jährigen Renault-Lenker. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Nun bittet das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell