POL-LB: Magstadt: Randale und Diebstahl an Gemeinschaftsschule

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 23.55 Uhr, trieben noch unbekannte Täter auf dem Vorplatz der Turn- und Festhalle sowie der Gemeinschaftsschule in der alten Stuttgarter Straße in Magstadt ihr Unwesen. Sie beschädigten einen Bauzaun sowie diverse Verkehrsschilder und entwendeten drei weitere Verkehrszeichen. Die Eingangstür zur Gemeinschaftsschule wurde vermutlich ebenfalls beschädigt, ein Gesamtschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0-0, bittet um Hinweise.

