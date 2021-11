Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Pkw-Diebstahl aus Tiefgarage

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Donnerstag, 17.00 Uhr bis Sonntag, 17.00 Uhr im Bruhweg in Gerlingen einen schwarzen 3-er BMW mit Ludwigsburger Kennzeichen im Wert von etwa 10.000 Euro entwendet. Das Fahrzeug war verschlossen in der Tiefgarage eines Wohnhauses abgestellt gewesen. Da an dem Fahrzeug derzeit Reparaturen durchgeführt werden, steckte im der Schlüssel im Zündschloss. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0, in Verbindung zu setzen.

