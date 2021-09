Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Straßenverkehrsgefährdung Zeuge gesucht

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es zu einer gefährlichen Situation auf der Landstraße 598, zwischen der Einmündung Hochholzer See und dem Kreisverkehr Hasso-Plattner-Ring, als ein 47-Jähriger seinen Überholvorgang beenden wollte. Der Mann hatte gegen 16.20 Uhr zum Überholen angesetzt, als die vor ihm befindliche Fahrerin mit ihrem Toyota ebenfalls beschleunigte und so verhinderte, dass der Fahrer vor ihr einscheren konnte. Glücklicherweise reagierte der nahende Gegenverkehr rechtzeitig mit einer Bremsung, sodass es dem 47-Jährigen letztlich gelang wieder auf seine Fahrbahnseite zu wechseln.

Die Beamten des Polizeiposten Walldorf haben die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen die 28-jährige Toyota-Fahrerin aufgenommen, die durch das abgelesene Kennzeichen ermittelt werden konnte. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachteten oder selbst von der Situation betroffen waren. Diese werden gebeten, sich unter 06227 8419990 an die Ermittler zu wenden.

