Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunkene mit Verletzungen am Steuer - Zeugen zu einem möglichen Verkehrsunfall gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kästorf, K46

22.01.2022, 15.40 Uhr

Am Samstagnachmittag stellte eine Passantin am Fahrbahnrand der Kreisstraße 46 in der Kurve zwischen Kästorf und Warmenau eine verletzte 55-Jährige am Steuer eines beschädigten Opel Corsa fest. Der Opel Corsa hatte einen platten Reifen sowie eine beschädigte Felge. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten zunächst keinen Verkehrsunfallort ausfindig machen, der zu den Beschädigungen an dem PKW passen könnte. Ein Atemalkoholtest bei der Dame hat einen Wert von 3,38 Promille ergeben. Die Betroffene konnte aufgrund der Alkoholisierung nur wenige Angaben zum Sachverhalt machen. Die Betrunkene muss sich zunächst einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen. Der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Zeugen, die einen möglichen Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell