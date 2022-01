Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 76-Jährige beim Einkaufen bestohlen - Täter heben Geld ab

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Am Neuen Tor 19.01.2022 14.30 Uhr

Während eines Einkaufs in Fallersleben wurde einer 76-jährige Seniorin am Mittwochnachmittag die Geldbörse gestohlen. Im Anschluss erfolgten Bargeldabhebung an Geldautomaten durch unbekannte Täter.

Die Seniorin kaufte am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in der Straße Am Neuen Tor ein. Als sie an der Kasse bezahlen wollte stellte die Fallersleberin fest, dass ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen worden war. Am Donnerstag stellte die Seniorin beim Blick auf ihre Kontoauszüge fest, dass die Diebe mit der in dem Portemonnaie befindlichen EC-Karte Geld von ihrem Konto abgehoben haben. In diesem Fall hatten es die Täter leicht, da sich in dem Portemonnaie ein Zettel mit der PIN befand.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass Bankkarten und die zugehörigen Geheimzahlen stets getrennt aufbewahrt werden sollten. Es sollte auch darauf geachtet werden, Geldbörsen in einer verschlossenen Jackeninnentasche oder in einer körpernah getragenen Tasche, Öffnung zum Körper, zu tragen. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei in Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/947410 zu melden.

