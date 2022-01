Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei verletzte Personen bei Küchenbrand - Ermittlungen dauern an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Lessingstraße

20.01.2022, 20.30 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Donnerstagabend die Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße in Brand. Eine 82-jährige Bewohnerin und ihr 13-jähriger Enkel wurden leicht verletzt . Es entstand erheblicher Gebäudeschaden.

Am Donnerstagabend wurde die Berufsfeuerwehr über einen Küchenbrand in der Lessingstraße informiert. Sofort rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus, um den Brand in dem Mehrfamilienhaus zu löschen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hielten sich die 82-jährige Mieterin sowie ihr 13 Jahre alter Enkel noch in der Wohnung auf. Die Personen konnten gerettet werden. Mit Verdacht auf Rauchintoxikation wurden beide vorsichtshalber mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Dort verblieben sie über Nacht zur Beobachtung und wurden am Freitagmorgen wieder entlassen Der Brand konnte erfolgreich gelöscht werden.

Nach bisherigem Kenntnisstand gehen die Ermittler von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell