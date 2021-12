Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in Verl - Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Montagnachmittag (06.12., 14.30 Uhr) befuhr ein 42-jähriger Fahrradfahrer die Sürenheider Straße in Richtung Verl. Er beabsichtigte an einem Kreisverkehr der Trakehner Straße weiter geradeaus auf der Sürenheider Straße zu fahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Ford eines 57-jährigen Mannes, welcher den Kreisverkehr aus Richtung Verl kommend in Richtung Trakehner Straße befuhr.

Der Fahrradfahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell