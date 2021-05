Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der A81 zwischen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgar-Zuffenhausen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag befuhr gegen 23:45 Uhr der 54-jährige Fahrer eines Lkw, Daimler-Benz Viano den mittleren Fahrstreifen der BAB A81 von Stuttgart in Fahrtrichtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen kam er mit seinem Lkw auf den rechten Fahrstreifen und fuhr dort auf den Pkw Skoda Octavia eines 26-jährigen Mannes auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Skoda-Fahrer sowie seine 29-jährige Beifahrerin verletzt. Die Beifahrerin des Skodas musste mit einem Krankenwagen zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Skoda war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand am Lkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000.-Euro und am Skoda ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000.-Euro.

