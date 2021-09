Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Bei Kontrolle Drogen und Schlagstock gefunden

Landau (ots)

Bei der Kontrolle eines 19 - Jährigen am Montag gegen 11.25 Uhr am Heinrich - Heine - Platz fanden Polizisten eine geringe Menge Cannabis, die Drogen wurden sichergestellt. Die eingesetzten Polizeibeamten waren in Zivil unterwegs und konnten Marihuana Geruch wahrnehmen, daraufhin erfolgte die Personenkontrolle. Im Rucksack des Tatverdächtigen befand sich zudem ein Teleskopschlagstock, welcher ebenfalls sichergestellt wurde. Ein Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz wurde eingeleitet.

