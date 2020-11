Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

LingenLingen (ots)

Am Dienstagmorgen ist es auf der Beckstraße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleintransporters bog gegen 8 Uhr von der Kardinal-von-Galen-Straße nach links in die Beckstraße ab. Dabei übersah den vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Motorradfahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der junge Mann dem Transporter aus. Dabei kam er mit seinem Motorrad zu Fall und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Ford Transit mit orangen Aufdruck handeln. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/87215 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

