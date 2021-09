Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Betrüger im Stadtgebiet unterwegs

Landau (ots)

Wegen Betrug in mehreren Fällen ermittelt die Polizeiinspektion Landau derzeit gegen einen 61 - jährigen Mann aus Landau. Der Tatverdächtige war am Montagmorgen zunächst mit dem Taxi von Mannheim nach Landau gefahren ohne die Rechnung in Höhe von 120 EUR zu bezahlen. Am Mittag speiste der 61 - Jährige in einem Cafe, auch hier konnte er die Zeche in Höhe von zirka 40 EUR nicht begleichen, die Kreditkarte war gesperrt. Zum Abschluss kehrte er noch auf einen "Absacker" in eine Kneipe in der Ostbahnstraße ein, auch hier konnte die Rechnung in Höhe von 35 EUR nicht bezahlt werden. Der Mann wurde letztlich in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Der Landauer war in der Vergangenheit bereits mit gleichgelagerten Taten auffällig geworden.

