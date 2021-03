Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geparkten Pkw zerkratzt

Uslar (ots)

USLAR-OFFENSEN (zi.) In der Zeit vom 17.03.21, 17:00 Uhr, bis zum 18.03.21, 10:25 Uhr, wurde die Fahrerseite eines in der Verliehäuser Straße geparkter Pkw durch bisher unbekannte Täter zerkratzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

