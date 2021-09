Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer

Oberotterbach (ots)

Am Montag, 27.09.2021, gegen 08.00 Uhr, befuhr ein 16jähriger Leichtkraftradfahrer aus dem Kreis SÜW, die B38 von Schweigen kommen in Richtung Oberotterbach. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und zog sich Verletzungen zu. Sein Krad war nicht mehr fahrbereit und der junge Fahrer musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

