Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Autofahrer schwer verletzt

Haren (ots)

Am Freitagabend kam es an der Straße Erika in Haren zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann aus Niederlangen wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 18 Uhr auf der Nord-Süd-Straße in seinem Citroen in Richtung Haren unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Acker. Anschließend kam das Auto im Garten eines Anwohners auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell