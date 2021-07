Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm, Brand eines mit Stroh beladenen Anhängers

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 21.07.2021, gegen 19:00 Uhr, geriet ein mit Stroh beladener Anhänger auf der K1 (Dorffelder Straße) zwischen Vorhelm und Ahlen aus unbekannter Ursache in Brand. Derzeit dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr noch an. Die Dorffelder Straße ist für den Verkehr gesperrt. Die Höhe des Sachsachadens steht noch nicht fest.

