Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec, eine Person verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 20.07.2021, um 15.30 Uhr, ereignete sich in Oelde an der Einmündung Rhedaer Straße / Wiedenbrücker Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 36-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw die Rhedaer Straße und beabsichtigte nach links in die Wiedenbrücker Straße abzubiegen. Zeitgleich querte ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer aus Rheda die Wiedenbrücker Straße, um seine Fahrt auf dem Radweg der Rhedaer Straße fortzusetzen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der Pedelec-Fahrer verletzt wurde. Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell