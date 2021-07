Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 20.07.2021, um 14.41 Uhr, ereignete sich in Oelde-Stromberg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Ein 50-jähriger Sassenberger befuhr mit seinem Pkw die Straße Cöllentrup und beabsichtigte die Wadersloher Straße zu überqueren, um auf der Tollstraße seine Fahrt fortzusetzen. Zeitgleich befuhr eine 67-jährige Frau aus Wadersloh mit ihrem Pedelec den Radweg der Wadersloher Straße in Richtung Stromberg und querte die Tollstraße. Im Kreuzungsbereich der Straßen kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei die Pedelec-Fahrerin verletzt wurde. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankehaus gebracht.

