Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - B10 - Durchfahrtsverbot für Transitverkehr überwacht

Annweiler (ots)

Am Wochenende wurde sowohl am Samstag in der Zeit von 11 bis 13 Uhr, als auch am Sonntag zwischen 5.30 bis 7 Uhr der Transitverkehr im Bereich der B 10 durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau überwacht. Hierbei wurden insgesamt neun Verstöße gegen das aktuelle Durchfahrtsverbot festgestellt und geahndet. An Hand der Kennzeichen wurde eine Vorselektion der Fahrzeuge durchgeführt. Die betroffenen Fahrer wurden zurückgewiesen.

