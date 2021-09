Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unter Drogeneinfluss ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Landau (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis erhält ein 23 - Jähriger nachdem er am Sonntagabend unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Der Tatverdächtige war mit seinem Kleinkraftrad und seiner Mitfahrerin in der Zeppelinstraße gegen 20.45 Uhr von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Im Verlauf der Kontrolle räumte der Landauer ein, dass er täglich Cannabis raucht. Daraufhin wurde dem Tatverdächtigen bei der Polizeidienststelle eine Blutprobe genommen. Zwecks Erstellung eines technischen Gutachtens wurde das Kleinkraftrad sichergestellt. Einen Führerschein mit der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse M besitzt er nicht.

