Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Batterie aus einer Reinigungsmaschine gestohlen

Kirchhundem (ots)

Kirchhundem - Am Montagabend stellte der Mitarbeiter einer Reinigungsfirma fest, dass ein unbekannter Täter in den Tagen zuvor in der Sekundarschule Kirchhundem aus einer Reinigungsmaschine die Batterie ausgebaut und mitgenommen hatte. Die Batterie im Wert von 700 EUR hat ein Gewicht von 25 kg und für die Entnahme benötigt man Werkzeug. Zudem war die Maschine in einem verschlossenen Materialraum abgestellt. Beschädigungen an den Zugangstüren wurden nicht festgestellt. Wie der Täter Zugang zu den Räumlichkeiten erlangte, ist Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell