Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrrad und Pedelec entwendet - 3.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Königslutter, OT Ochsendorf, Alte Dorfstraße 23.01.2022, 01.45 Uhr - 14.00 Uhr

Immer wieder werden Fahrräder und auch teure Pedelec-Räder entwendet. Dieses geschieht nicht nur auf öffentlichen Wegen und Plätzen, sondern auch vor Privatgrundstücken machen die Diebe nicht halt.

Diese traurige Erfahrung musste am Wochenende eine Familie in der Alten Dorfstraße in Ochsendorf machen. Die hatte zwei Fahrräder, ein türkis-blau-farbenes Mountainbike und ein graues Pedelec, ordnungsgemäß abgeschlossen unter dem Carport abgestellt.

Am Sonntagmorgen um 01.45 Uhr standen die beiden Räder noch am Ort. Am Sonntagnachmittag gegen 14.00 Uhr stellte die Familie den Diebstahl fest. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 3.000 Euro belaufen.

Die Ermittler der Polizei hoffen darauf, dass Nachbarn, Anwohner, oder Hundebesitzer, die mit ihrem vierbeinigen Freund Gassi gegangen sind, verdächtige Personen bemerkt haben und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat im Gerichtsweg, Rufnummer 05353/94105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell