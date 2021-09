Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit drei Autos

Paderborn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen im Kreuzungsbereich der Straßen Stedener Feld und Am Hoppenhof in Paderborn hat sich am Donnerstagmittag eine Frau leichte Verletzungen zugezogen.

Ein 27-Jähriger befuhr die Stichstraße Stedener Feld gegen 12.35 Uhr mit einem VW up. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er nach links auf die gleichnamige Straße in Richtung Benteler Arena abzubiegen. Dabei übersah er eine 55-jährige Frau, die in einem Ford Fiesta vom Heinz-Nixdorf-Ring kommend auf dem Stedener Feld in Richtung Stadion fuhr. Beide Autos kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford gegen einen weiteren VW up mit einer 23-jährigen Fahrerin geschoben, die im Einmündungsbereich der Straße Am Hoppenhof gewartet hatte. Die 55-jährige Frau im Ford wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.100 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell