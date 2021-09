Polizei Paderborn

POL-PB: Auto landet im Vorgarten

Paderborn (ots)

Ein medizinischer Notfall bei einem Autofahrer war am Donnerstagnachmittag (09.09.2021) die Ursache für einen Unfall in der Clemens-August-Straße in Paderborn.

Ein 30-jähriger Audi-Fahrer fuhr von dem Stellplatz seiner Wohnanschrift aus gegen 15.30 Uhr aufgrund eines medizinischen Notfalls offenbar ungebremst rückwärts über die Fahrbahn der Clemens-August-Straße. Dabei beschädigte er das Heck eines VW, der in der gegenüberliegenden Einfahrt geparkt war und landete schlussendlich im Vorgarten des Hauses.

Der Unfallfahrer wurde vorsorglich ins St. Vincenz-Krankenhaus Paderborn gebracht, der Unfallwagen wurde abgeschleppt.

