Polizei Paderborn

POL-PB: 15-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Hövelhof (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Paderborner Straße in Hövelhof hat sich am frühen Donnerstagabend ein jugendlicher Fahrradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 15-Jährige wollte die Straße gegen 17.50 Uhr von links mit einem Mountainbike überqueren. Dabei stieß er mit dem VW Golf eines 58-Jährigen zusammen, der mit dem Auto in Richtung Hövelhof Zentrum unterwegs war. Der Fahrradfahrer kam bei der Kollission zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.250 Euro.

