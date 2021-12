Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Diebstahl aus Montagefahrzeug, Zeugen gesucht

Friesenheim (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße "Am Mittelbach" Werkzeuge und Maschinenteile aus einem Montagefahrzeug. Die Unbekannten sollen zwischen 18 Uhr und 7:30 Uhr die Scheiben des geparkten Wagens eingeschlagen haben, um an das Diebesgut zu gelangen. Der verursachte Sach- und Diebstahlschaden lässt sich in der Summe noch nicht beziffern. Im selben Zeitraum wurden in der Straße "Am Mühlbach" die Scheiben von zwei Firmenfahrzeugen eingeschlagen und die sich darin befindlichen Baumaschinen entwendet. Ob die Taten möglicherweise zusammenhängen und ob es sich um einen Einzeltäter oder mehrere Täter handelt wird noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer 07821 277-0 in Verbindung zu setzen.

/ae

