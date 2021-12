Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Weggerollt

Gernsbach (ots)

Das Wegrollen eines VW-Kleinbus sorgte am Samstagnachmittag für einen Sachschaden von rund 30.500 Euro. Der 22-jährige Fahrer des Wagens hatte diesen gegen 16:15 Uhr vor einem Anwesen in der Straße "Schwannweg" abgestellt und offenbar keine Vorkehrungen gegen ein eigenmächtiges Wegrollen getroffen. Das Fahrzeug setzte sich in Bewegung, rollte etwa 200 Meter talwärts und blieb am Steilhang Schwannweg/Bergleweg stecken. Eine Buche wurde hierbei aus dem Boden gerissen. Der total beschädigte Kleinbus musste mithilfe eines Krans geborgen werden.

