Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto rundherum zerkratzt und Reifen aufgestochen - Polizei sucht Zeugen (15./16.08.2021)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

In der Südstadt ist zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Auto mutwillig beschädigt worden. Unbekannte stachen zwischen 19.00 Uhr und 10.30 Uhr mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich mit einem Messer, drei Reifen eines in der "Obere(n) Beuge" parkenden Mercedes auf. Ebenfalls beschädigte der Täter mit demselben Gegenstand alle Seiten des Fahrzeuges. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich mit dem Polizeirevier Singen, Telefon 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

