Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Schaufenster mutwillig mit einem Bauzaun zerstört (14. - 16.08.2021)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 19:00 Uhr, und Montagmorgen, 09:30 Uhr, haben Unbekannte in der Freiheitsstraße nahe der Kreuzung Erzbergerstraße einen Baustellenzaun entfernt und diesen absichtlich in ein Schaufenster eines Bekleidungsgeschäfts geworfen. Durch den Aufprall der Bauabschrankung auf das Glas entstand ein Loch sowie ein ganzflächiger Riss in der Scheibe. Der Schaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich mit dem Polizeirevier Singen, Telefon 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

