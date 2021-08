Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Markelfingen) Unbekannter öffnet Schleuse des Mühlenbachs - Polizei bittet um Hinweise (15.08.2021)

Radolfzell am Bodensee, Markelfingen, Lkr. Konstanz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hat ein Unbekannter am Wehr des Mühlenbachs im Bereich des Schwanenweges die vorhandenen Schleusen geöffnet und so verursacht, dass der Mühlenbach über die Ufer trat und Straßenteile der Oberdorfstraße und Anliegergrundstücke überschwemmt wurden. Zunächst brach der Unbekannte am Sonntagmorgen, vermutlich gegen 04.45 Uhr, am Wehr eine Stahlkette auf und verschaffte sich so unberechtigt Zutritt, wo er dann die Wehr-Schleusen komplett öffnete. Welche Schäden durch die Überflutungen letztlich entstanden sind, steht noch nicht fest. Die Polizei Radolfzell (07732 95066-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet dringend um sachdienliche Hinweise.

