Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrerin bei Sturz leicht verletzt (18.07.2021)

Gailingen, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, auf der Zufahrt zu einem Campingplatz an der Hauptstraße in Gaienhofen ereignet hat, ist eine 42-jährige Motorradfahrerin gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Ein 27-jähriger BMW-Fahrer bog zur genannten Zeit von der Hauptstraße auf die Zufahrt zum Campingplatz ab. Just in diesem Moment kamen dem BMW-Fahrer auf der Zufahrt zwei Motorradfahrer entgegen, darunter die 42-Jährige mit einer Moto Guzzi. Die Bikerin versuchte dem abbiegenden Auto auszuweichen, verlor die Kontrolle über das Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog sich die Motorradfahrerin leicht Verletzungen zu. An der Moto Guzzi entstand bei dem Unfall rund 500 Euro Sachschaden. Zu einer Berührung mit dem BMW war es nicht gekommen.

