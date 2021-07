Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradunfall fordert zwei Schwerverletzte (18.07.2021)

Furtwangen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Motorradfahrer am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 500. Ein 57-Jähriger war mit einer 56-jährigen Sozia von Furtwangen in Richtung Kaltenherberg auf einer Harley-Davidson FL 1 unterwegs. Dabei fuhr er in einer Rechtskurve so schnell, dass das schwere Motorrad mit dem rechten Sturzbügel die Straße berührte. Beim Abbremsen rutschte die Maschine weg und landete in einem Grünstreifen neben der Straße. Beim Sturz erlitten Fahrer und Beifahrerin schwere Verletzungen und mussten von einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Die Polizei sperrte für die Bergung und Versorgung der Verletzten vorübergehend die Bundesstraße.

