Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Handy-Shop - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

08. Juni 2021 | Kreis Stormarn - 05.-07.06.2021 - Bad Oldesloe

Im Zeitraum von 05.06.2021 bis zum 07.06.2021 sind Einbrecher in einem Handy-Laden in der Hindenburgstraße in Bad Oldesloe eingestiegen. Dort entwendeten die Mobiltelefone und Zubehör.

Genaue Angaben zur Art und Höhe des erlangten Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise zu dem Einbruch oder zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen wie beispielsweise Personen oder Fahrzeugen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04531/501-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell