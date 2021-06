Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Jugendzeltlager

Ratzeburg (ots)

08. Juni 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 04.-07.06.2021 - Einhaus

In der Zeit vom 04.Juni 2021, 17:30Uhr bis zum 07.Juni 2021, 08:30Uhr wurde in ein Gebäude des Jugendzeltlagers am Ansveruskreuz in Einhaus eingebrochen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand gelangten unbekannte Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude auf dem Gelände des Jugendzeltlagers. Im Gebäude zerstörten sie mehrere Innentüren und entwendeten Bargeld, Schlüssel, Werkzeuge, FFP2- und OP- Masken. Die Schadenshöhe wird auf mehr als 2.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeistelle Ratzeburg übernimmt die Ermittlungen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Jugendzeltlagers am Ansveruskreuz beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Täter/ den Tätern machen. Hinweise nimmt die Polizei Ratzeburg unter der Telefonnummer: 04541/ 809-0 entgegen.

