POL-RZ: Polizei erbittet Hinweise nach Wohnungseinbruch am Samstag

07. Juni 2021 | Kreis Stormarn - 05.06.2021 - Glinde

Am Samstag (05.06.2021) zwischen 12.20 Uhr und 12.40 Uhr kam es in Glinde, im Stettiner Weg in einem Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungseinbruch.

Gegen 12.40 Uhr bemerkte eine Bewohnerin eine offenstehende Wohnungstür bei ihrer Nachbarin. Die Räumlichkeiten waren durchsucht.

Kurz zuvor nahm die Bewohnerin drei fremde Personen im Hausflur wahr.

Durch die informierten Polizeibeamten wurden umgehende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, welche jedoch erfolglos blieben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang es den Tätern auf noch unbekannte Weise die Wohnungstür zu öffnen und so ins Innere der Räumlichkeiten zu gelangen. Angaben zur Art und Höhe des erlangten Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.

Die drei im Hausflur wahrgenommenen Personen, zwei Frauen und ein Mann, können nur sehr vage beschrieben werden: Die jüngere Frau sei ca. 20-30 Jahre alt gewesen und habe lockiges Haar getragen. Die zweite Frau sei in einem geschätzten Alter von 60 Jahren. Der Mann sei mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet gewesen. Alle drei Personen hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Wer Hinweise auf die beschriebenen Personen geben kann oder wer ansonsten verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, sollte sich mit der Kriminalpolizei in Reinbek unter 040/727707-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell