POL-RT: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt; Topf auf Herd vergessen; Unachtsam auf die Fahrbahn getreten

Esslingen (ES): Pedelec-Fahrerin schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Schwere Verletzungen hat eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen an der Einmündung Hirschlandstraße/ Paracelsusstraße erlitten. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 44-Jähriger kurz vor sechs Uhr mit seinem Renault Clio auf der Hirschlandstraße aus Richtung Schorndorfer Straße kommend unterwegs. An der Einmündung zur Paracelsusstraße übersah er offenbar die 59-Jährige, die dort aufgrund von Gegenverkehr angehalten hatte, um anschließend mit ihrem Rad nach links abzubiegen. Im Zuge der nachfolgenden Kollision wurde die 59-Jährige zu Boden geschleudert. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro. In die Unfallermittlungen wurde ein Gutachter eingeschaltet. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme musste die Hirschlandstraße bis kurz vor neun Uhr zeitweise voll gesperrt werden. Zeugenhinweise bitte an die Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420. (rn)

Ostfildern (ES): Topf auf Herd vergessen

Ein auf dem Herd vergessener Topf ist die Ursache für den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochmittag in der Ulrichstraße in Kemnat gewesen. Kurz vor 13 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu dem Mehrfamilienhaus an, nachdem dort ein Rauchmelder Alarm ausgelöst hatte. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Topf war für die Rauchentwicklung ursächlich. Sachschaden war nicht entstanden. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Heumadener Straße bis zirka 13.45 Uhr voll gesperrt werden. (rn)

Baltmannsweiler (ES): Unachtsam auf die Fahrbahn getreten

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Mittwochvormittag auf der Zieglerstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 82-Jährige wollte dort gegen 9.45 Uhr zu Fuß die Straße überqueren. Dabei übersah sie einen von links kommenden Rover. Dessen 77-jähriger Fahrer versuchte noch durch eine Notbremsung eine Kollision zu vermeiden, dennoch wurde die Seniorin von dem Fahrzeug erfasst. Ein Rettungswagen brachte die Frau mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Verletzungen vorsorglich zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

