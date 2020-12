Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher steigt in Gaststätte ein

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Mittwoch, 02.12.2020, stellte ein Bielefelder einen Einbruch in eine Gaststätte an der Kleine Howe fest. Die Täter brachen in den Räumen einen Spielautomaten auf.

Mittwochmittag bemerkte der Gaststättenbesitzer ein offenstehendes Fenster an seiner Gaststätte an der Kleine Howe und entdeckte in den Räumen einen aufgebrochenen Spielautomaten. Am Montag, 30.11.2020, war die Gaststätte noch ohne besondere Feststellungen gereinigt worden.

Offensichtlich hatten der oder die Täter sich von hinten, durch den Hinterhof der angrenzenden Wohnhäuser, der Gaststätte genähert und waren durch das Fenster eingestiegen. Mit der Beute, vermutlich ein geringer Geldbetrag aus dem Spielautomaten, gelang den Tätern unerkannt die Flucht.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

