Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgängerin angefahren, Verursacher unbekannt, Unfallzeugen gesucht

BielefeldBielefeld (ots)

Am Mittwoch, 02.12.2020, gegen 17.40 Uhr, meldeten Zeugen eine verletzte Frau auf der Detmolder Straße in Bielefeld-Sieker. Die Frau lag auf dem Gehweg in Höhe Parkplatzausfahrt eines dortigen Discounters. Die 58jährige Bielefelderin selbst konnte sich nicht an den Vorfall erinnern. Zeugen gaben an, die Frau sei vermutlich als Fußgängerin von einem Pkw SUV touchiert worden, der den Parkplatz verlassen und sich dann in Richtung Detmolder Straße stadteinwärts entfernt habe. In dem Pkw sollen sich mehrere Personen, nach einer Zeugenaussage junge Männer, befunden haben.

Die verletzte Fußgängerin wurde mit einem Rettungswagen einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt.

Weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bielefeld unter Telefon 545-0 zu melden.

