Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Autobahnkreuz Hegau) Polizei sucht dringend Zeugen zu einem Kraftfahrzeugrennen zweier Porsche-Fahrer auf der Autobahn (13.08.2021)

Singen am Hohentwiel, Autobahnkreuz Hegau, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Kraftfahrzeugrennen, welches sich zwei Porsche-Fahrer mit Schweizer Zulassung am Freitagabend an der Überleitung der Bundesautobahn A 98 auf die A 81 im Bereich des Autobahnkreuzes Hegau geliefert haben, bittet die Verkehrspolizei dringend um Zeugenhinweise. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhren die beiden Schweizer mit je einem Porsche - aus Richtung Stockach kommend - auf der A 98 in Richtung Singen und wechselten gegen 20.30 Uhr am Autobahnkreuz Hegau von der A 98 auf die A 81. Beim Wechsel auf die A 81 überholten beide Porsche, setzten sich dann auf der A 81 nebeneinander, beschleunigten stark und fuhren in "Rennmanier" über die Autobahn A 81 in Richtung Grenzübergang Thayngen. Andere Verkehrsteilnehmer hatten entsprechende Beobachtungen gemacht und die Polizei informiert. Noch an der Grenze konnten beide Porsche-Fahrer im Alter von 34 und 51 Jahren gestoppt und ihre hochmotorisierten Fahrzeuge sichergestellt werden. Nun sucht die Verkehrspolizei weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die zu der Fahrweise der beiden Porsche-Fahrern Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel.: (07733 9960-0) in Verbindung zu setzen.

