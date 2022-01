Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Teures Pedelec entwendet - 3.300 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Innenstadt, Hollerplatz

23.01.2022, 13.30 Uhr - 14.15 Uhr

Immer wieder werden teure Pedelec-Räder entwendet. Diese traurige Erfahrung musste am Samstagnachmittag ein 86 Jahre alter Mann aus Wolfsburg machen. Der rüstige Rentner hatte um 13.30 Uhr sein 3.300 Euro wertes Pedelec an einem Fahrradständer am Hollerplatz mit einem Bügelschloss ordnungsgemäß gesichert abgestellt.

Als er gute 45 Minuten später wieder vom Einkaufen zu seinem Fahrrad zurückkam, war dieses verschwunden.

Lediglich das Bügelschloss hatten der Täter am Fahrradständer zurückgelassen.

Der ältere Herr erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler hoffen darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell