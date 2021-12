Polizei Eschwege

POL-ESW: Vorfahrt missachtet; 25.000 EUR Sachschaden

Eschwege (ots)

Um 17:32 Uhr befuhr am gestrigen 2. Weihnachtstag eine 26-Jährige aus Heyerode (Thüringen) mit ihrem Pkw die Straße "An der Werraaue" in Wanfried und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Eschweger Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 21-Jährigen aus Treffurt, die die Eschweger Straße stadteinwärts befuhr.

Fahrzeuginsassen verletzt

Beide Fahrzeuge waren mit je drei Personen besetzt, verletzt wurden bei dem Zusammenstoß vier Fahrzeuginsassen. Die 26-Jährige sowie ein 27-Jähriger Mitfahrer wurden zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Ein 11-Monate altes Kind, das augenscheinlich unverletzt blieb, wurde zur weiteren vorsorglichen Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. In dem anderen Pkw verletzte sich neben der Fahrerin noch eine 20-Jährige, ebenfalls aus Treffurt. Auch diese wurden zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht.

Fahrbahn voll gesperrt

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Eschweger Straße musste während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

