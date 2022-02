Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Bombenfund bei Baggerarbeiten

Freiburg (ots)

Ein verdächtiger Gegenstand, welcher bei Baggerarbeiten mitten auf einem Feld in der Nähe von Dossenbach entdeckt wurde, meldete ein 37 Jahre alter Mann der Polizei am Montag, 07.02.2022 gegen 13.10 Uhr. Die Örtlichkeit wurde aufgesucht und es wurde angegeben, dass der Gegenstand mit einer Metallsonde geortet und das Loch mit dem Bagger wieder zugeschüttet wurde. Am Vormittag des Folgetages suchten die Beamten zusammen mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst die Örtlichkeit wieder auf. Bereits nach kurzer Grabung wurde der metallene Gegenstand festgestellt. Dieser hatte typische Merkmale eines Artilleriegeschosses aus dem zweiten Weltkrieg, einer sogenannten Haubitze. Im Laufe der Bergung bestätigte sich die Annahme der Speziallisten und das Geschoss mit einem Gewicht von rund 45 Kilogramm wurde geborgen. Der Zünder des Geschosses hatte augenscheinlich ausgelöst gehabt, warum die Sprengladung jedoch nicht detonierte ist unklar. Sperrungsmaßnahmen oder eine mögliche Gefährdung von Passanten während der Bergung war aufgrund der abgelegenen Örtlichkeit nicht erforderlich und nicht gegeben.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell