Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Aufmerksamer Lebensretter

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 07.02.2022, fiel einem aufmerksamen Mitbürger auf, dass er seinen langjährigen Nachbar schon lange nicht mehr gesehen hatte.

In Kombination mit der Erkenntnis, dass sein Nachbar derzeit gesundheitlich sehr angeschlagen ist, wendete sich der Mann an die Polizei.

Gemeinsam mit der Feuerwehr wurde folgerichtig die Wohnung geöffnet und betreten. Schnell stellte sich heraus, dass sich besagter Nachbar in einer medizinischen Notlage befand. Er wurde durch den verständigten Rettungsdienst in ein benachbartes Krankenhaus eingeliefert und befindet sich nun in medizinischer Betreuung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell