Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße / Lessingstraße 09.12.2021, 07.47 Uhr

Am Donnerstagmorgen wurde eine 55-jährige Fahrradfahrerin auf der Heinrich-Nordhoff-Straße von einem hellen Transporter angefahren, als dieser in die Lessingstraße abbog. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Fahrer des Transporters entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Radfahrerin war am frühen Donnerstagmorgen mit ihrem Zweirad auf der Heinrich-Nordhoff-Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Lessingstraße überquerte die 55-Jährige die dortige Grün anzeigende Ampel. Ein parallel fahrender weißer Transporter fuhr ebenfalls bei Grün über die Ampel und bog nach in die Lessingstraße ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Die Frau wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Der Fahrer des Transporters fuhr die Lessingstraße weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell