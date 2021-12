Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Frau bei Auseinandersetzung leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Allerpark

08.12.2021, 18.30 Uhr

Am Mittwochabend kam es im Allerpark an der Brücke zum AOK-Stadion zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 43 alten Mann und einer 58-Jährigen, in dessen Verlauf die Frau leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Am frühen Mittwochabend schob die 58-Jährige ihr Fahrrad über die Brücke vom Allerparkplatz in Richtung Stadion. Hier kam es zu einem Zusammentreffen mit dem Mann. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die Frau leicht verletzt wurde.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit auf der Brücke waren und das Geschehen beobachtet haben oder sonstige Angaben machen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell