Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunkener versetzt Businsassen in Schrecken - Polizei nimmt 39-Jährigen in Gewahrsam

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Schlesierweg

07.12.2021, 15.56 Uhr

Ein 39 Jahre alkoholisierter Fahrgast hat am Dienstagnachmittag Mitfahrende in einem Wolfsburger Linienbus in Angst und Schrecken versetzt.

Der 39 Jährige war gegen 15.50 Uhr Fahrgästen aufgefallen, als er in dem Bus der Linie 201 mit einem Messer versuchte, die Diebstahlsicherung einer Flasche Alkoholica zu entfernen. Nachdem ihm dies misslang befragte er anwesende, ob diese ein Messer bei sich hätten, womit er der Flasche zu Leibe rücken könnte. Die Anwesenden verneinten, was den 39-Jährigen dazu veranlasste kurzerhand den Flaschenhals am Fenster abzuschlagen.

Daraufhin informierten Fahrgäste den Busfahrer, der unverzüglich den Bus in der Straße Schlesierweg an einer Bushaltestelle stoppte, alle 30 Fahrgäste aus dem Bus bat und unverzüglich die Polizei alarmierte.

Als die Beamten kurze Zeit später den Ort erreichten, begab sich der 39-Jährige gerade aus dem Bus heraus und wurde von den Ordnungshütern mehrfach angesprochen, sich auf den Boden zu legen. Als er dies verneinte, brachten ihn die Kommissare in einem günstigen Moment zu Boden, legten dem 39-Jährigen Handfesseln an und verbrachten ihn anschließend zur Dienststelle.

Hier ergab ein Atemalkoholtest bei dem 39-Jährigen 3,16 Promille. Er durfte zunächst seinen Rausch im Gewahrsam der Polizei ausschlafen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Woher die Flasche Alkohol stammt ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Die Polizei lobt die umsichtigen Verhaltensweisen der Fahrgäste aber auch das des Busfahrers, der nicht zögerte und alles Fahrgäste in Sicherheit brachte.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell