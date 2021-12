Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Frontscheibe nicht freigekratzt - Pkw-Fahrerin übersieht parkendes Fahrzeug

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Goethestraße

07.12.2021, 06.10 Uhr

Am Dienstagmorgen fuhr eine 28-jährige Up-Fahrerin mit zum Teil vereister Frontscheibe in der Goethestraße in einen geparkten Audi. Die verletzte Frau musste im Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Am frühen Dienstagmorgen befuhr die 28-Jährige mit ihrem Up die Goethestraße, wobei nach bisherigen Ermittlungen, die Frontscheibe zu einem großen Teil vereist war. In Höhe der Bushaltestelle übersah sie den geparkten Audi und fuhr in diesen hinein. Bei dem Unfall verletzte sich die junge Frau. Zufällig vorbeikommende Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten einen Rettungswagen und die Polizei. Die Up-Fahrerin wurde zur medizinischen Versorgung in die Klinik gefahren. Der Up sowie der Audi waren aufgrund der entstandenen Schäden nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Polizei rät dringend, sich auf die aktuelle Witterung einzustellen. Es sollten alle Scheiben des Fahrzeugs sowie die Außenspiegel von Eis und Schnee vor Fahrtantritt befreit werden, da nur so eine uneingeschränkte Sicht möglich ist. Eine eingeschränkte Sicht erhöht das Unfallrisiko erheblich. Wer nicht alle Scheiben von Eis und Schnee befreit muss zusätzlich mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

