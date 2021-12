Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Golf und Passat geraten aus unbekannter Ursache in Brand - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Stralsunder Ring 06.12.2021, 02.02 Uhr

Am frühen Montagmorgen gerieten auf einem Parkplatz in der Straße Stralsunder Ring zwei Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 02.02 Uhr Feuer an einem VW Golf und einem VW Passat bemerkt und unverzüglich die Polizei und Feuerwehr alarmiert. Danach begann der Zeuge mittels eines Handfeuerlöschers die Flammen zu bekämpfen. Leider konnte er aber nicht verhindern, dass die Flammen weiter auf die Fahrzeuge übergriffen, so dass beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wolfsburg beide Pkw in Vollbrand standen.

Die Brandbekämpfer löschten den Golf und den Passat ab.

Als die Rauchschwaden sich verzogen hatten, wurde das gesamte Ausmaß der Flammen sichtbar: Beide Fahrzeuge waren völlig ausgebrannt. Da der VW Golf gerade einmal 6 Monate alt und der VW Passat 6 Jahre alt war, wird der Gesamtschaden nach ersten Schätzungen auf mindestens 30.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen und geht hierbei von Brandstiftung aus.

Von daher suchen die Beamten Zeugen, die zwischen 01.30 Uhr und 02.00 Uhr verdächtige Personen an den beiden Fahrzeugen beobachtet haben. In der letzten Woche waren bereits mehrere Müllcontainer in Westhagen, Mörse und am Laagberg in Brand geraten (wir berichteten). Auch hier gehen die Ermittler der Polizei von Brandstiftung aus und können einen Tatzusammenhang nicht ausschließen.

Die Beamten hoffen in allen Fällen auf Zeugen und erbitten Hinweise an das 1. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

