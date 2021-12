Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 24-jähriger Helmstedt schießt mit Waffe im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße Gröpern

Helmstedt (ots)

Am Sonntagmorgen um 08:05 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, in denen Mieter eines Wohnhauses Schüsse aus einer Pistole meldeten. Ein Unbekannter halte sich im Hausflur eines Hauses in der Straße Gröpern auf. Das Polizeikommissariat Helmstedt entsandte mehrere Funkstreifen. Vor Ort wurde ein 24-jähriger Helmstedt gestellt, der sich beim Erscheinen der Polizei ruhig verhielt und eine Schreckschusspistole übergab. Er hatte zuvor Sachbeschädigungen an Wohnungstüren begangen und im Keller versucht, die Gasleitungen zu manipulieren. Der 24-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und der Wache zugeführt, hier ärztlich untersucht und in eine Psychiatrie eingewiesen. Da er die Waffe unerlaubt besaß und einsetzte, zudem im Besitz von Betäubungsmitteln war, wurden Ermittlungen nach dem Waffengesetz und dem Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell