POL-WOB: Verkehrsunfallflucht in Helmstedt, Porschefahrer stößt gegen VW Tiguan und verlässt die Unfallstelle

Am Samstagabend gegen 17:30 Uhr beobachtete eine aufmerksam Zeugin, wie auf einem Parkplatz in der Industriestraße ein Porsche gegen einen geparkten VW Tiguan fuhr und der Porschefahrer die Unfallstelle verließ, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Dier Zeugin notierte sich das Kennzeichen und informierte die Helmstedter Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurde an dem Tiguan ein deutlicher Schaden festgestellt und auf 1500 Euro geschätzt. Zugleich fiel der Porschefahrer in einem anderen Geschäft auf, in dem er sich weigerte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auch hier wurde die Polizei informiert, der Porschefahrer aber nicht mehr angetroffen. Anhand des Kennzeichens ermittelte die Polizei, dass der Porsche ohne Pflichtversicherung unterwegs ist, so dass der jetzt identifizierte Fahrer mit mehreren Anzeigen und Geldstrafen, Bußgeldern und einem Fahrverbot rechnen muss.

